Continua lo sciame sismico nel fiorentino, scosse avvertite anche nel senese

Questa mattina alle 5:51 una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nel fiorentino, epicentro a Impruneta, a una profondità di 9 km.

La zona è la stessa dove il 3 maggio si registrarono due scosse di magnitudo 3.7 e 3.4, da quel giorno si è creato uno sciame sismico che interessa costantemente la zona. Dal 3 maggio ad oggi sono state registrate oltre 100 scosse con epicentro tra i due comuni del Chianti (Impruneta e San Casciano Val di Pesa).

La scossa di questa notte come le altre sopra al magnitudo 3 sono state avvertite anche in provincia di Siena e per lo più nella zona di Poggibonsi, Colle val d’Elsa, Castellina in Chianti e Monteriggioni fino a Siena Nord, Rosia e San Rocco a Pilli.

Gabriele Ruffoli