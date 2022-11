Continua la campagna adesioni di Fratelli d’Italia con la “giornata del tesseramento”

“Prosegue la campagna adesioni 2022 di Fratelli d’Italia in tutta la Provincia, con il ritorno della “giornata del tesseramento”, dopo il grande successo elettorale che ha portato Giorgia Meloni alla guida del Governo.

L’appuntamento con i cittadini sarà il 12 novembre a:

Siena, presso la sede del Partito, Piazza La Lizza n. 4 dalle ore 15:30 alle ore 19:30;

Colle di Val d’Elsa, presso la sede del Circolo Tricolore, in via Manzoni n. 18, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;

Cetona, con un gazebo allestito in Piazza Garibaldi, davanti a Banca Tema, dalle ore 09:30 alle ore 16:00;

Sarteano, con un gazebo nei pressi del Bar Pegaso, dalle ore 10:00 alle ore 19:00;

Montepulciano Stazione, con un gazebo presso l’area del mercato settimanale dalle ore 10:00 alle ore 13:00;

Rapolano Terme, con un gazebo in Piazza della Repubblica, dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Dopo la brillante vittoria alle elezioni politiche, è nostro dovere restare saldamente a contatto con il territorio. Anche per questo abbiamo deciso di riproporre la “giornata del tesseramento”, degli incontri in piazza dove chiunque può fermarsi, sottoscrivere l’adesione a Fratelli d’Italia e confrontarsi con simpatizzanti, militanti e amministratori locali che saranno presenti ai gazebo. Con tali eventi, vogliamo ribadire il nostro modo di intendere e fare politica: a servizio e nell’interesse esclusivo dei cittadini, con responsabilità, coerenza e concretezza. È ascoltando le istanze del territorio, stando tra la gente e con la gente, che possono essere individuate le soluzioni più adeguate per far fronte ai problemi dei cittadini e noi vogliamo dare risposte” fa sapere il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.