Consorzio per la Tutela del Palio, il 1° dicembre online il nuovo sito web

Martedì 1° dicembre 2020 sarà online il nuovo sito web del Consorzio per la Tutela del Palio. Lo annuncia in una nota il presidente del Consorzio e Rettore della contrada del Bruco Gianni Morelli, questo il link del sito: https://www.consorziotutelapaliodisiena.it/.”A fianco di contenuti a carattere puramente informativo e didascalico, è stata nostra precisa intenzione renderlo un mezzo dinamico che ci permetta di tenere aggiornati i contradaioli e i tanti, che pur non essendolo, amano il Palio e le nostre tradizioni-scrive Morelli-. In un anno in cui tutti gli appuntamenti palieschi più importanti sono forzatamente saltati, abbiamo voluto far coincidere questa inaugurazione con la festività di Sant’Ansano, data particolarmente significativa per Siena e le contrade”.

Il sito sarà online dalle 12. Alle 16.55 verrà trasmesso un contenuto su Sant’Ansano a cura di Don Enrico Grassini, alle 17.15, dalla Cattedrale di Siena, verrà trasmessa la diretta in streaming della Santa Messa in onore del Santo Patrono.