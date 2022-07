Consorzio di Bonifica, nuova sede operativa tra Buonconvento e Monteroni d’Arbia

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud consolida la sua presenza a Siena con una nuova sede operativa. Cb6 ha infatti completato l’acquisto di un capannone di 530 metri quadrati edificato in un’area pip sulla strada statale Cassia, tra i comuni di Buonconvento e Monteroni d’Arbia. La struttura verrà adibita a sede operativa e rimessaggio mezzi d’opera per la provincia di Siena.

“Garantiamo un nuovo presidio a vantaggio della sicurezza del territorio – afferma Fabio Bellacchi, presidente di Cb6 – il nostro impegno sul territorio senese, sin dall’inizio della gestione del reticolo consortile, è sempre stato massimo e questo passaggio rappresenta un ulteriore e importante step”.

“Avere a disposizione una nuova sede operativa – aggiunge il presidente Bellacchi – permetterà al Consorzio di gestire in maniera ancora più efficiente le proprie risorse, sia in termini di uomini che di mezzi, consentendo di ottimizzare le risorse per ogni tipo di intervento. In una fase tanto complessa, dal punto di vista climatico, l’organizzazione è una priorità”.

Per l’acquisto il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha investito 300 mila euro. A breve avranno inizio i lavori di manutenzione interna ed esterna: gli spazi saranno così adeguati alle esigenze operative di Cb6. Resta comunque regolarmente attivo l’ufficio amministrativo di via Leonida Cialfi a Siena, ai quali gli utenti possono rivolgersi per ogni necessità.