Consorzio di bonifica, iniziativa con The Ploggers per ripulire il torrente Malena

Bottiglie di vetro, lattine, plastica e cartacce. Lungo il torrente Malena, nell’incantevole parco dell’Acqua Borra a Monteaperti, i camminatori hanno raccolto rifiuti abbandonati in un evento con il quale si è anche celebrata la giornata dell’ambiente.

A organizzarlo il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, assieme ai The Ploggers e al Comune di Castelnuovo Berardenga. Significativa la collaborazione del Gruppo Escursionisti Berardenga, con una numerosa partecipazione degli iscritti all’associazione.

“Rispetto ad altre iniziative – spiega Martina Bencistà, progettista di Cb6 – abbiamo sicuramente trovato un luogo in buone condizioni, segno che qui ci si prende dell’ambiente importante e il ruolo di sentinelle del gruppo escursioni funziona”. “C’è anche stata una bella condivisione di conoscenze – aggiunge – gli escursionisti hanno raccontato la storia di questa zona, le guide ambientali hanno parlato della geologia, mentre il consorzio ha potuto illustrare il suo ruolo nella manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua”.

“E al consorzio io devo dire grazie – spiega Alessandro Maggi, vicesindaco e assessore all’ambiente di Castelnuovo Berardenga che ha partecipato al trekking – perché da quando ha preso in gestione la nostra zona i risultati si sono visti. Di ciò che questo ente sta facendo, nonostante non sia sempre apprezzato, si vedono i risultati anche in questi giorni, viste le pesanti ondate di maltempo che abbiamo avuto, basta pensare invece a ciò che è successo in alcune parti della nostra provincia prima dell’arrivo di Cb6”.

Il messaggio è chiaro: “Dobbiamo lasciare da parte negazionismi e complottismi perché l’antropizzazione è dannosa – afferma il vicesindaco – E solo l’azione dell’uomo positiva può aiutare in territori che fino ad adesso non avevano avuto problemi”. “Iniziative come queste, anche grazie all’aiuto dei nostri escursionisti – conclude Maggi – sono davvero importanti, soprattutto per il messaggio che ci permettono di lanciare. Perché la pulizia serve, ma serve altrettanto far capire che lasciare sporcizia a terra, per un territorio turistico, è devastante”.

“Far conoscere ai cittadini l’impegno del nostro consorzio sul territorio per noi è davvero prezioso – conclude il presidente di Cb6, Fabio Bellacchi – per questo ringraziamo il Comune di Castelnuovo Berardenga che ha collaborato con noi nell’organizzazione di questa iniziativa, nonostante le problematiche relative al maltempo. Promuovere la cura e il rispetto dell’ambiente è da sempre una nostra priorità”.