Consorzio di Bonifica, decespugliazione della vegetazione in Pian delle Fornaci

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud al lavoro sul torrente Sorra. E’ in corso la manutenzione ordinaria sul tratto che scorre a ridosso delle abitazioni a Pian delle Fornaci, nel comune di Siena. L’intervento prevede la decespugliazione manuale della vegetazione erbacea presente in eccesso all’interno della sezione idraulica del torrente: questo favorisce, in caso di forti piogge, esondazioni a ridosso delle abitazioni aumentando il rischio idraulico e il potenziale pericolo per i residenti. Inoltre viene messa in sicurezza anche la strada provinciale 73 bis sotto la quale scorre il torrente, molto trafficata, dando accesso alla città. Cb6 sta eseguendo i lavori nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua.