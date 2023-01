Consorzio di bonifica 6, interventi di manutenzione al torrente Massellone

E’ partito il piano delle attività della bonifica 2023 del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria nel torrente Massellone che scorre all’interno dell’abitato di Gaiole in Chianti.

Ripristinata l’efficienza idraulica con lavori di decespugliazione manuale della vegetazione presente in eccesso all’interno dell’alveo attivo e sulle sponde: l’intervento è stato eseguito esclusivamente attraverso l’utilizzo di motoseghe, vista la particolare conformazione morfologica del torrente che non consente l’ingresso e la lavorazione con il mezzo meccanico. I lavori, come sempre, sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni previste dalla direttive regionali 1315/2019 per la manutenzione e tutela dei corsi d’acqua.