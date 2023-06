Consiglio comunale, per la presidenza la maggioranza trova l’accordo su Ciacci

Sul nome della presidenza del consiglio comunale la maggioranza ha trovato la quadra su Davide Ciacci, giovane consigliere eletto nelle liste di Nicoletta Fabio e riferimento nel consesso per Alfredo Monaci. L’accordo è stato trovato in una riunione della coalizione tenutasi a palazzo pubblico. Ciacci, che è appena uscito dall’esperienza amministrativa tenuta sui banchi di Siena Ideale, ha vinto il testa a testa con Fabio Pacciani, consigliere d’opposizione e ex-candidato del Polo Civico, che tra l’altro non aveva mai chiuso alle ‘lusinghe’ arrivate negli scorsi giorni dai suoi avversari politici. Dunque con il nome di Ciacci si chiude la partita della nomina del presidente dell’aula a poche ore dal primo consiglio comunale del mandato di Nicoletta Fabio. All’ordine del giorno dell’assise ci sono in programma diversi punti: in primis ci saranno la convalida degli eletti nella consultazione elettorale e le eventuali surrogazioni; poi appunto l’elezione del presidente del consiglio comunale ed anche l’elezione del vice presidente; quindi Nicoletta Fabio presterà il suo giuramento da sindaco; successivamente sarà comunicata all’aula la composizione della giunta comunale e sarà eletta la commissione elettorale comunale. La prima seduta sarà presieduta da Alessandro Masi del Pd che è il consigliere anziano, cioè colui che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza.

MC