Consiglio comunale, fumata nera per il documento unitario

Questa mattina, presso il Santa Maria della Scala, si è tenuto il consiglio comunale. L’ordine del giorno era unico ed affrontava il tema dell’attuale situazione della banca Monte dei Paschi di Siena. Dopo che tutte le forze avevano auspicato un documento unitario che avrebbe potuto dare maggior forza, non si è arrivati a tale risultato: è mancato l’accordo tra le forze della maggioranza e le forze dell’opposizione.

Il sindaco Luigi De Mossi, questa mattina, aveva invitato a “spogliarsi delle singole appartenenze politiche e dei rancori” per poi appellarsi ad una idea di “politica più alta”. Nel suo intervento il sindaco di Siena aveva prospettato apertamente un’azione legale della Fondazione verso la Banca Monte dei Paschi di Siena.

L’opposizione non ha condiviso questa visione di De Mossi, in particolare Pierluigi Piccini, consigliere della lista civica ‘Per Siena’, ha dichiarato di “non credere “all’esclusività di azioni legali nei confronti della banca, che hanno poco margine di realizzazione”. L’ex sindaco ha spiegato: “credo che bisogna aprire un tavolo di trattative serio, supportato da analisi e proposte concrete, lavorando sulle contraddizioni che oggi esistono nel governo per trovare soluzioni vadano bene al paese”. “Non capisco perché -continua Piccini- noi non possiamo farci portatori di uno scenario nazionale che riveda gli strumenti finanziari e che vada ad aiutare quei settori economici reali del paese e che sono in difficoltà”. Il consigliere ha poi concluso, con una personale bocciatura di un’azione legale nei confronti della Banca: “bisogna trovare soluzioni di natura pattizia, di gestione consapevole dei passaggi. Se si affronta una trattativa col coltello sotto il tavolo, non solo si allontana la Banca ma anche tanti soggetti diversi: nessuno si assume la responsabilità di un’operazione dove ci sono carichi giudiziari pesanti”.

Intervenuto sul tema anche l’ex sindaco Bruno Valentini, consigliere del Partito Democratico che ha detto che il sindaco “ha detto tante verità ma anche tante omissioni”. “L’analisi di De Mossi -dice Valentini- attribuisce la responsabilità della grave crisi del Monte dei Paschi solo alla comunità senese e solo all’acquisto di Antonveneta. La responsabilità è anche dello stato: Consob, Banca d’Italia e il ministero delle Finanze hanno indotto la Banca a comprare Antonveneta e non hanno controllato il modo in cui avveniva, senza consentire alla Fondazione di partecipare all’aumento di capitale. Se non si dicono queste cose è difficile essere forti ed avere una posizione unitaria”. Il consigliere del pd conclude “condivido quanto detto da Carlo Rossi questa mattina: la Fondazione deve avere l’obbiettivo di rafforzarsi patrimonialmente, perché altrimenti non potrà far fronte alle spese di funzionamento e ai contributi all’economia locale. Se la Fondazione dovesse essere ripagata nella causa contro Banca Monte dei Paschi, avere in cambio delle azioni può essere al limite una soddisfazione morale. Quelle stesse azioni, nel caso di un aumento di capitale, si svaluterebbero, inoltre è illusorio pensare che la Fondazione possa avere un peso all’interno della Banca”.