Consiglio comunale, bocciata la mozione del gruppo di maggioranza Sena Civitas

“Oggi presenterò una mozione per capire a che punto è il lavoro dell’amministrazione. Parlando con gli abitanti di Siena si avvertono dei malumori e non viene avvertito il ‘Cambiamento’ che De Mossi aveva promesso . Le cose fatte vanno spiegate perché magari si farebbe capire che dietro c’è qualcosa di importante”. Questo ha detto in un’intervista a Siena News , Pietro Staderini. La sua mozione però è stata respinta dal consesso odierno. Nello specifico Staderini ha chiesto: “l’impegno del sindaco a illustrare periodicamente in Consiglio comunale l’attuazione del programma di mandato ed effettuare più incontri mensili dei capigruppo di maggioranza, incontri utili a far crescere una nuova classe dirigente per Siena”. Si è trovato però contro i membri appartenenti alla sua alleanza di governo . Alessandra Bagnoli, la nuova capogruppo di Fratelli d’Italia, a nome della maggioranza, ha dichiarato il voto contrario ricordando all’assise. “Come previsto dall’art. 32 dallo Statuto comunale il sindaco a fine settembre può relazionare al Consiglio relativamente alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche – evidenzia Bagnoli -. Periodicamente vengono effettuate riunioni informative e di condivisione sulle varie attività e tematiche di interesse amministrativo”.

Se la mancata approvazione della mozione di Staderini è stata una degli ultimi atti del consiglio comunale odierno, ad aprire il consesso oggi c’è stata invece l’interrogazione di Claudio Cerretani di In Campo per avere dei chiarimenti sulla situazione all’interno della Saffi a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. “Entro il 31 agosto avrebbero dovuto essere ultimati i lavori – puntualizza Cerretani – ancora oggi il cantiere continua ad essere presente, complessivamente immutato rispetto a un mese fa, rendendo il complesso scolastico ancora non agibile in assoluta sicurezza”. Al consigliere di minoranza ha replicato l’assessore all’istruzione Clio Biondi Santi. “ Sia all’interno della Saffi, per quanto concerne la tinteggiatura delle aule e per la sostituzione dei corpi illuminanti, sia all’esterno, per il tetto, i lavori sono conclusi. L’11 settembre dovremo liberare la struttura dai ponteggi”.

Scuole e asili nido sono stati anche i protagonisti della mozione di Per Siena. Vanno Griccioli, Pierluigi Piccini e Massimo Mazzini hanno chiesto di considerare la mensa come parte integrante della didattica, riaffidando il servizio al personale comunale ed inoltre hanno chiesto l’abbandono dell’ipotesi di statalizzazione. “Ad oggi nessuna decisione è stata presa in merito a un’eventuale statalizzazione ed appaltare il servizio mensa non significa esternalizzarlo, perché la formula permette il controllo dell’Ente sul servizio”. Questa è la motivazione che ha portato la maggioranza a non accogliere l’atto del gruppo d’opposizione. Proprio sulla situazione dentro le scuole comunali, l’assessore Clio Biondi Santi ha rilasciato una dichiarazione a Siena News. “Per il personale ausiliario i tecnici dei nostri uffici sono andati nelle cooperative per le 24 assunzioni nel personale ausiliario – ci dice -. Le educatrici sono già sistemate ed è una buona situazione”.

I consiglieri di Per Siena

Sempre il gruppo Per Siena ha inoltre chiesto in un’interrogazione alcune delucidazioni sulla sosta autobus irregolari e low cost in viale Vittorio Veneto. “La questione era stata già affrontata in due passate sedute alle quali il vice sindaco aveva risposto affermando che uno studio amministrativo avrebbe dato le indicazioni alla polizia municipale su come intervenire – sottolinea il consigliere Griccioli- i bus low cost continuano a parcheggiare, nonostante non esista nessuna segnalazione di stalli, in doppia fila ostruendo svariati posti auto”. Per Siena ha voluto sapere se è stata individuata una nuova area di sosta e se c’è l’intenzione di inibire, attraverso multe, i conducenti che lasciano i motori accesi per mantenere attivo l’impianto di areazione. La risposta all’interrogazione è arrivata dal vicesindaco Andrea Corsi: “Per quanto riguarda gli autobus turistici la gestione è effettuata da Siena Parcheggi: prevede l’ingresso nella “Ztl Bus Turistici” dal check-point e la scelta di uno dei punti di attracco per la salita e discesa dei passeggeri. E’ già attiva un’apposita ordinanza che impone l’obbligo del passaggio dal check-point per ottenere il permesso alla Ztl dedicata e l’apposito contrassegno- prosegue Corsi, rafforzando gli elementi di coercizione. La sanzione per chi infrange le regole è passata da 60 a 300 euro così da disincentivare comportamenti scorretti. Prossimo step sarà spostare la sosta dall’are di viale V. Veneto”.

Il vicesindaco insieme al comandante della Polizia Municipale

“La precedente Amministrazione non ha investito risorse sul tema e quindi abbiamo ereditato una situazione di assoluta disorganizzazione -prosegue il vicesindaco-, caratterizzata dall’assenza di un quadro conoscitivo e gestionale della domanda di sosta e di fermata e delle relative autorizzazioni di carattere regionale e nazionale di questi vettori. Gli uffici stanno procedendo alla ricostruzione dell’entità della domanda di sosta e fermata necessaria a far corrispondere una relativa offerta. Una volta definito il quadro conoscitivo, risulterà necessario predisporre un apposito Regolamento che dovrà stabilire le modalità di accesso e sosta. Sarà inoltre necessario – ha specificato il vicesindaco – prevedere nuove aree di fermata di sosta, la cui modalità di accesso sarà differenziata anche in base al loro ‘valore posizionale’ ovvero la distanza dai punti di interesse”.

Il fenomeno dei parcheggi abusivi nella zona Ztl è stato affrontato in una proposta arrivata dal consigliere di Voltiamo Pagina Castellani. La soluzione di Castellani consigliata alla giunta è quella di adottare una diversa e più visibile segnaletica verticale e orizzontale che evidenzi le aree di parcheggio riservate ai possessori di permessi ztl; maggiore e costante controllo da parte della Polizia Municipale per sanzionare i trasgressori; incremento dei posti disponibili nei parcheggi in occasione di eventi particolari.”Il vicesindaco Andrea Corsi ha confermato nella sua risposta un programma di rifacimento della segnaletica e l’impegno a maggiori controlli da parte della Polizia Municipale a partire già dai prossimi mesi – spiega Castellani in una nota -.Mi impegnerò a verificare l’esecuzione di quanto dichiarato, non essendo più procrastinabile la sua soluzione”.