Consegnato il Masgalano al Valdimontone, Cresti: “Dietro la vittoria l’etica della contrada”

“Dietro alla vittoria del Masgalano c’è una cultura ed un’etica di una contrada. Sono i nostri valori che ci fanno superare le difficoltà”. Lucia Cresti ha salutato così la consegna del riconoscimento.

E poi ha ringraziato gli alfieri per la loro maestria, i tamburini per il loro stile, i figuranti per il portamento, chi si occupa delle monture, delle bandiere e dei tamburi ed infine i maestri alfieri e tamburi che, ha detto il priore del rione di via dei Servi, “tramandano un’arte”. Gioia ed orgoglio dunque: queste sono le sensazioni con cui Cresti ha accolto il premio, “per noi è un grande vanto, soprattutto dopo la lunga attesa. Adesso auspico un altro tipo di vittoria”.

Insieme a lei oggi pomeriggio c’era tutto il popolo del Valdimontone per una cerimonia ricca d’emozioni. Luigi De Mossi ha aperto il suo intervento seguendo la scia di quanto aveva detto alla presentazione del drappellone di luglio: “Dopo due anni senza la nostra Festa, che è essenza stessa della città, questo evento non solo sigilla l’annata paliesca del 2022 ma sta a significare quella ripresa del nostro modo di vivere che è quello che abbiamo coltivato nei secoli”.

Dopo di lui la parola passa al principe dei Goliardi Michele Rubini: “Abbiamo fatto finalmente capire cosa siamo per questa città. Sono orgoglioso”. Rubini alla stampa poi ha svelato il numero unico che i Goliardi hanno pubblicato: il volume si chiama “Legami” e, tra le sue pagine, ripercorre i quattro anni di percorso che hanno portato all’opera di Dante Mortet.

Prima della consegna del Masgalano sono stati donati i “bandierini” e le pergamene, realizzati degli studenti del Liceo artistico statale cittadino “Duccio di Boninsegna” ai proprietari di Zio Frac e Violenta Da Clodia. Theo Westerman ha colto l’occasione per evidenziare il lavoro svolto dall’allenatore Massimo Milani e da Giovanni Atzeni. Grande soddisfazione anche per Enrico Bruschelli e Luciano Baccelli: “Spero sia la prima di tante emozioni”, ha detto quest’ultimo.

MC

I VIDEO