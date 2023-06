Coni Siena, un maggio 2023 superlativo

Grande successo per i corsi di formazione effettuati in collaborazione con la scuola regionale dello sport, sia per i dirigenti che per i tecnici. Grande il numero delle presenze, ma soprattutto di partecipazione.

Gli argomenti proposti di notevole interesse e attualità hanno coinvolto la platea che quest’anno ha visto un arricchimento dovuto agli studenti degli ultimi anni dell’I.I.S “S. Bandini” Siena – Liceo economico-sportivo e che quindi, come tutti i partecipanti, hanno ricevuto l’attestato della scuola regionale dello sport.

“Un ringraziamento particolare va al dirigente scolastico Alfredo Stefanelli, per la disponibilità dell’aula magna per una data del corso e per la collaborazione e progettazione di

percorsi che vedranno di nuovo il Coni collaborare con l’istituto”.

Esito molto positivo anche per la manifestazione finale del Giocosport che si è svolta in Piazza Amendola lo scorso 26 maggio dove hanno partecipato oltre 300 bambini della scuola dell infanzia e della primaria.

“Un grazie particolare va in primis al Comune e all’ufficio sport per l’appoggio economico e strutturale. Da ringraziare anche la Bocciofila senese per l’appoggio logistico, il Motoclub la Balzana Siena, il volley del Primo Salto e il Siena Baseball per le postazioni di Giocosport, oltre ai docenti Coni che hanno partecipato nelle altre stazioni gioco con i bambini più piccoli e alla scuola di Ballo MG che ha movimentato e animato la mattinata”.

“E’ stato un mese impegnativo, ma pieno di tante soddisfazioni, che ha dimostrato come il contributo che diamo al mondo dello sport sia costante e concreto” – dice Paolo Ridolfi, delegato Coni Siena- “Ci impegniamo quotidianamente per impostare e poter supportare progetti sempre nuovi e accattivanti senza perdere di vista gli obiettivi più importanti. Per raggiungere questi traguardi ci è stato accanto il Comune di Siena, la Fondazione MPS e diversi comuni della Provincia con i quali, è proprio il caso di dirlo … abbiamo fatto squadra!!!!!