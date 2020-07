Congratulazioni alla neo dottoressa Maddalena Cerretani

Congratulazioni alla dottoressa Maddalena Cerretani che, questo pomeriggio, ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, presentando una tesi dal titolo “Eventi ed esiti relativi alla nascita di un punto nascita di primo livello e valutazione della qualità assistenziale”. La votazione è stata di 110 su 110 e lode con menzione. I dati forniti durante l’elaborato hanno messo in luce il buon operato svolto dall’azienda ospedaliero-universitaria senese, relativamente alla qualità assistenziale messa in atto dal dipartimento della Donna e dei bambini.

A Maddalena, fidanzata del nostro collaboratore Niccolò Bacarelli, i migliori auguri da parte della redazione di Siena News