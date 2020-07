Congratulazioni al neo dottore Pietro Marzotti

Pietro Marzotti si è laureato questa mattina in legge discutendo una tesi su “la Tutela del creditore legittimario leso o pretermesso”. Relatore professor Stefano Pagliantini e correlatore professor Gabriele Salvi. Pietro figlio dell’avvocato Francesco Marzotti e della professoressa Chiara Palazzuoli ha conseguito la votazione di 110 e lode.

Pietro nei mesi scorsi più volte ha ribadito che non voleva alcuna pubblicità per il giorno della discussione della tesi. Le sue richieste cadono nel vuoto per tanti motivi e uno di questi risale a 19 anni fa quando era un bambino. Poi capirete il perché. Ringrazio il direttore di Sienanews Katiuscia Vaselli di avermi dato questo spazio per raccontare le difficoltà di un ragazzo chiamato a sostenere esami e a scrivere una tesi nel silenzio e nell’isolamento imposti dal covid-19. Alla fatica si sono sommate l’amarezza e la desolazione di laurearsi online senza avere accanto familiari e amici. E’ veramente triste.

Un’esperienza a cui fa cenno anche Pietro nelle sue riflessioni che anticipano l’argomento della tesi. “… Mi trovo a scrivere queste parole alla fine di un periodo per certi versi assurdo che non avremmo mai immaginato di dover vivere, un momento durissimo che solo un anno fa avremmo considerato frutto di qualche distopia letteraria. I tempi sono più che mai incerti, dominati da una sensazione di equilibrio precario, tuttavia nei mesi più bui della quarantena ho trovato la forza di scrivere questa tesi. Non sarà destinata a un posto d’onore nelle biblioteche giuridiche, ma nelle mille difficoltà incontrate nella redazione di questo elaborato, mi sono reso conto che la forza di ripartire viene da dentro…”

Fin qui le sensazione di un ragazzo come tanti della sua età che si è trovato, suo malgrado, ad affrontare un periodo buio per il nostro Paese. Oggi è comunque una festa per te e per quanti ti vogliono bene e così Pietro ti devo un po’ punzecchiare come fai tu spinto da uno spirito indomito dove è possibile scorgere coraggio, sensibilità, generosità, testardaggine e curiosità.

Oggi per la sua laurea Pietro non voleva finire sul giornale a differenza di 19 anni fa quando piccolissimo lo portarono al pronto soccorso per una ferita che si era procurato giocando. Tornò a casa con un simpatico attestato regalatogli dal medico delle Scotte che lo aveva medicato. Sopra a lettere cubitali c’era scritto “bambino coraggioso”. Lo mostrò a tutti con orgoglio e chiese: “Mi metti sul giornale? Voglio anche la foto”. Ebbene 19 anni dopo esaudisco il tuo desiderio. E’ passato tanto tempo e tante cose sono accadute ma in questo momento non dobbiamo dimenticare di ringraziare insegnanti e ragazzi come te che hanno lottato e continuano a farlo nella consapevolezza che l’istruzione è uno dei pilastri di un popolo civile, libero e democratico. Al neo dottore Pietro Marzotti gli auguri e i complimenti della redazione di Sienanews.

Cecilia Marzotti