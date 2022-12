Confindustria ricorda Stefano Pacini: “Le sue idee hanno reso grande il Sarrocchi”

“Gli imprenditori e tutto lo staff di Confindustria Toscana Sud delegazione di Siena e delegazione Valdelsa ricordano con affetto e stima il preside Pacini prematuramente scomparso e si stringono intorno alla famiglia”. Lo scrive Confindustria Toscana sud in una nota.

“L’ingegnere e professore è stato un punto di riferimento luminoso nel mondo della formazione scolastica del territorio, sempre proficua e continua la collaborazione con Confindustria. Il preside Pacini aveva una idea chiara e moderna in merito a come far evolvere e rendere contemporanea e vicina al mondo dell’economia e delle imprese la preparazione dei suoi studenti, questo ha permesso di rendere grande nei numeri e nei risultati l’istituto Sarrocchi. Le imprese hanno potuto far riferimento a questa realtà scolastica per poter iniziare proficue presenze in azienda di giovani preparati e motivati, proprio maggio scorso è stato firmato tra il Sarrocchi e la delegazione Valdelsa un accordo quadro di collaborazione” conclude Confindustria.