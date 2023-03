La Regione cerca venti amministrativi: corso on line della Fp Cgil

FP CGIL Toscana e Firenze organizzano un corso di preparazione per il concorso indetto dalla Regione Toscana per 20 posti a tempo pieno e indeterminato. Funzionari amministrativi cat. D.

Le informazioni ufficiali sul bando sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Toscana al seguente link. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 marzo 2023.

Il corso della Funzione Pubblica CGIL, sviluppato in modalità e-learning, verrà erogato in modalità FAD (formazione a distanza) mediante l’impiego di apposita piattaforma web, con video-lezioni, slide e dispense. Le video lezioni sono appositamente registrate dai docenti a copertura di tutto il programma d’esame, fruibili sulla piattaforma “moodle”, integrate da webinar in diretta, slides, materiali di studio e test di verifica dell’apprendimento.

Le materie d’esame sono: Diritto europeo e fondi europei; Diritto costituzionale; Diritto Amministrativo, procedimento e atti amministrativi; Normativa in materia di trasparenza, anticorruzione; Contratti e appalti pubblici; Normativa in materia di pubblico impiego, diritti e doveri dei dipendenti; CCNL – Funzioni Locali; Diritto regionale, Statuto e ordinamento Regione Toscana; Contabilità pubblica e regionale, bilanci; Strumenti di programmazione economico-finanziaria delle Regioni; Privacy e sicurezza informatica dei dati.

Sarà possibile accedere alla piattaforma con utente e password strettamente personali e i contenuti saranno fruibili in ogni momento della giornata per tutta la durata del corso.

Il corso è riservato agli iscritti CGIL e a tutti coloro che vorranno iscriversi.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare Tiziana Tarquini 347 2583326 [email protected] oppure [email protected]