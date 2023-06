Concorso Arte Senese per le scuole. Premiati gli studenti dei Licei senesi “Galileo Galilei” e “Duccio di Buoninsegna”

Sono gli studenti della 3D del Liceo Galileo Galilei di Siena e del Dipartimento per l’inclusione del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna di Siena” i vincitori del concorso “Arte Senese per le scuole” ideato e organizzato da Vernice Progetti Culturali per l’anno scolastico 2022/2023. Premiati nei giorni scorsi dal presidente Carlo Rossi e il direttore generale (provveditore) e amministratore unico di Vernice Progetti Culturali, Marco Forte, i vincitori si sono distinti per avere declinato, attraverso la realizzazione dei propri elaborati (“Amore, peccato e morte”, scultura ad opera di Sara Fornaro della 3 D del Liceo Scientifico Galileo e “Libro d’artista” per il progetto inclusione del Liceo Artistico Buoninsegna), l’interpretazione del patrimonio culturale esposto nella recente mostra “Arte Senese. Dal tardo medioevo al primo Novecento nelle collezioni del Monte di Paschi di Siena” .

I vertici della Fondazione Mps e di Vernice Progetti hanno consegnato un premio in denaro di 500 euro per ciascuna classe, destinato all’acquisto di materiale didattico.

Le visite scolastiche e i relativi concorsi indetti dalla Fondazione Mps, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siena e il supporto scientifico e organizzativo di Vernice Progetti Culturali, nell’ambito del progetto “A scuola di arte e storia a Palazzo Sansedoni”, proseguiranno anche per l’anno scolastico 2023-2024. Per informazioni e contatti visitare il sito di Vernice Progetti Culturali.