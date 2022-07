Concerto per l’Italia, il grande evento in Piazza del Campo trasmesso su Rai 5

Siena e l’Accademia Chigiana tornano protagoniste del palcoscenico televisivo nazionale. Mercoledì 27 luglio, alle ore 21.15, su RAI 5 andrà in onda Concerto per l’Italia il grande spettacolo dalla splendida Piazza del Campo a Siena.

Il pubblico televisivo di tutta Italia avrà la possibilità di rivivere le emozioni del suggestivo concerto d’estate, realizzato e coprodotto in collaborazione dall’Accademia Chigiana e dal Comune di Siena, nell’ambito del Chigiana International Festival & Summer Academy 2022, che ha visto protagonisti – lo scorso 15 luglio in Piazza del Campo – l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata dal M° Zubin Mehta, con Antonio Meneses violoncello solista.

La grande musica classica firmata Accademia Chigiana e il fascino senza tempo di una città Patrimonio dell’Umanità UNESCO come Siena entreranno in prima serata nelle case degli italiani con le spettacolari riprese di una straordinaria produzione televisiva con la regia di Gabriele Cazzola.

Un appuntamento speciale che rinnova il successo dello scorso anno con il Concerto per l’Italia 2021 che ha visto protagonisti, sempre nella spettacolare cornice di Piazza del Campo a Siena, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano e il grande violinista russo Ilya Gringolts.

L’edizione di quest’anno ha anche festeggiato l’atteso ritorno del M° Zubin Mehta a Siena e all’Accademia Chigiana, di cui fu allievo e con la quale il celebre direttore d’orchestra ha un legame speciale. Zubin Mehta è tornato a dirigere a Siena in Piazza del Campo dove mancava dal 1991.

In programma da Le creature di Prometeo op.43 di L. V. Beethoven, l’Ouverture, il movimento N. 5 Adagio e il N. 16 Finale – Allegretto, Variazioni su un tema rococò op. 33 di P.I. Čajkovskij (1840-1893), affidate al violoncello solista di Antonio Meneses, altro protagonista di assoluta eccezione – che proprio quest’anno festeggia i suoi 20 anni in qualità di docente presso l’Accademia Chigiana – e la celebre Sinfonia n.4 in fa minore op.36 di P.I. Čajkovskij.

Il concerto sarà nuovamente trasmesso su RAI 5 il 16 agosto e resterà disponibile alla visione on demand su RAIPlay.