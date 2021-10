Con “Jump” gli allievi della Scuola di fumetto sono pronti al salto. Di qualità

‘Jump: pronti al salto’ è la nuova mostra che è possibile ammirare nelle teche della galleria del parcheggio ‘Il campo’ a Siena. La mostra è stata organizzata dalla Scuola di fumetto e scrittura, come spiega il responsabile, Daniele Marotta: “Abbiamo organizzato la mostra in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili del comune di Siena. Le teche del parcheggio ospitano i lavori dei ragazzi ed i loro ritratti fotografici, fatti insieme alla celebre fotografa Flavia Castorina”.

Il riferimento al salto è chiaro: “Vuole essere uno stimolo – continua Marotta – nel momento in cui questi ragazzi si affacciano al professionismo e al mercato editoriale. Parliamo, in definitiva, dell’esito di un percorso fatto con noi ma anche di una crescita necessaria per la mostra”. “Il nostro approccio all’insegnamento – prosegue – è un po’ quello delle scuole calcio: i ragazzi arrivano da bambini, imparano e crescono qui con noi. Dal canto nostro cerchiamo di formare i giovani talenti in modo che possano essere pronti nel mondo del lavoro”.

“Vedere fiorire le persone in modo tanto netto – conclude Daniele Marotta – per noi è motivo di orgoglio. Bisogna sempre considerare che noi non richiediamo alcun livello di ingresso. Quindi, quando i nostri studenti arrivano qui hanno con sé solo la volontà di imparare. In un epoca come la nostra in cui siamo bombardati di contenuti, poi, dobbiamo puntare su quello che davvero ci differenzia dal resto del mondo, e cioè la nostra personalità”.

Per l’occasione, Siena News seguirà il percorso dei giovani talenti condividendo nei prossimi giorni le video interviste.

Emanuele Giorgi