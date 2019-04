Bava di lumaca e grano Verna a Km 0: i nuovi trattamenti delle Terme Antica Querciolaia si inaugurano per Pasqua

Pasqua tempo di terme, per farsi coccolare dalle acque termali che sgorgano in uno scenario unico nel cuore della Toscana. Per concedersi una piccola fuga di piacere, le Terme Antica Querciolaia e quelle di Petriolo aprono le porte al benessere anche in occasione delle festività. A Rapolano coccole termale extra sabato 20 aprile dalle 9 fino all’una di notte e domenica 21 e lunedì 22 aprile dalle 9 alle 20. Per gli amanti della natura le Terme di Petriolo, a Monticiano, propongono un lungo weekend pasquale con apertura sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 aprile dalle 9 alle 20.

A Pasqua tutto il relax nelle crete senesi. Per chi è a caccia di trattamenti antistress per rigenerare corpo e mente, le terme Antica Querciolaia sono la scelta giusta. Conosciute per le sue acque termali, oltre che per le cave di travertino e marmo, fin dal Settecento, la stazione termale può vantare una storia di accoglienza unica, che ha visto tra i suoi ospiti anche Giuseppe Garibaldi, che proprio all’AnticaQuerciolaia si riprese dai postumi della ferita d’Aspromonte. Impossibile rinunciare a un tuffo nelle sue acque che sgorgano dal sottosuolo a una temperatura di 39-40 gradi. Un vero elisir di bellezza da godere all’aperto grazie all’ampio parco piscine termali terapeutiche esterne per un piacevole e suggestivo bagno nell’atmosfera notturna del fine settimana, quando lo stabilimento regala ai suoi ospiti coccole extra, con l’apertura fino all’una di notte. Le Terme di Petriolo sono un vero e proprio paradiso dove è possibile trovare un’acqua termale che scaturisce alla temperatura di +43°C dalla sorgente che si trova sulla riva del torrente Farma.

I trattamenti alla bava di lumaca e grano Verna a km 0 della Querciolaia. In vista della bella stagione, il centro benessere dellaQuerciolaia propone due nuovi trattamenti che valorizzano il rapporto con il territorio senese e la qualità di principi attivi naturali, unendo le eccellenti proprietà antiossidanti del grano Verna, ricco di polifenoli, alla bava di lumaca, prezioso alleato per la salute e la bellezza della pelle. Il grano Verna è un’antica e nobile varietà originaria del territorio toscano, prodotta a km 0 e lavorata con mulino a pietra a bassa velocità e bassa temperatura, per preservare tutte le proprietà del germe di grano. La bava di lumaca è ricca di collagene, elastina, vitamine A ed E, preziosi elementi naturale in grado di rigenerare la pelle e correggere i segni del tempo. Dall’unione di questi due elementi nascono un trattamento viso intensivo antiage e uno rigenerante. Il primo, levigante e rigenerante, favorisce il rinnovamento cellulare, conferendo una immediata luminosità e compattezza al viso, grazie all’azione antiossidante del grano Verna che in sinergia con la bava di lumaca garantisce un effetto filler naturale. Il secondo è un trattamento innovativo rigenerante, idratante e lenitivo per pelli sensibili e delicate. Ha un’azione antinfiammatoria e ristrutturante per pelli con problemi di fragilità capillare e couperose. Le proprietà idratanti della bava di lumaca e rigeneranti del grano Verna, in sinergia con attivi “cortison–like” e vaso protettivi, donano sollievo alle pelli irritate e favoriscono il rinnovamento cutaneo, per una pelle più idratata, compatta e rigenerata.

‘Remise en forme’ i nuovi trattamenti in vista della prova bikini. Per non farsi trovare impreparati alla prima prova costume, il centro benessere delle Terme Antica Querciolaia offre trattamenti per il recupero della forma psico-fisica, per la bellezza di viso e corpo, massaggi estetico-curativi di tradizione orientale e occidentale. Dal trattamento corpo rimodellante al peperoncino ai fanghi termaliche rimodellano gambe e corpo. Il trattamento total body al peperoncino è un massaggio in grado di stimolare il microcircolo che unisce l’azione antinfiammatoria e antiedemigena dell’arnica Montana con l’effetto revulsivo del peperoncino. Riattiva il microcircolo e migliora il tono vascolare favorendo il riassorbimento dei liquidi in eccesso. Svolge un’azione rassodante, aumenta l’ossigenazione dei tessuti, ideale coadiuvante negli inestetismi dei primi stadi della cellulite. Per liberarsi delle tossine la Querciolaia propone un fango termale total-body a 47° seguito da idromassaggio termale ozonizzato completato da un massaggio tonificante corpo totale ad azione antinfiammatoria, analgesica, decontratturante sull’apparato muscolo-scheletrico. Per mostrate gambe al top, in vista della bella stagione, si può provare il trattamento ad azione defatigante e tonificante, oltre che lenitivo ed emolliente sulla cute. Ideale per affrontare tutte le problematiche connesse al sistema venoso degli arti inferiori e dare sollievo alle gambe gonfie.

Info Utili. Le Terme Aq sono aperte tutti i giorni da lunedì al venerdì con orario continuato, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato fino all’una di notte e la domenica fino alle ore 20. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0577-724091, scrivere una mail all’indirizzo [email protected] oppure visitare la pagina Facebook “Terme Antica Querciolaia” o il sito internet www.termeaq.it e acquistare direttamente sullo shop online delle terme.

Le Terme di Petriolo si trovano in località Petriolo a Monticiano, in provincia di Siena. La struttura termale è aperta ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19. Il sabato, la domenica le terme sono aperte, con orario continuato, dalle 9 alle 20. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.termepetriolo.it; telefonare ai numeri 0577-757104 e 346.3314555, o scrivere una mail agli indirizzi: [email protected] e [email protected].