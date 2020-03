Virus, il Comune collabora con la Farnesina per far tornare gli studenti senesi bloccati in Honduras

“Ci stiamo occupando insieme all’unità di crisi della Farnesina di 32 studenti, due di questi sono senesei e sono la per motivi di scambio culturale. Mi sono attivato insieme al ministero degli Esteri. Sto lavorando insieme al dottor Roberto Martini, collaboriamo per riportare gli studenti dal Sudamerica all’Italia“.La notizia l’ha data il sindaco di Siena Luigi de Mossi che si è nuovamente rivolto ai suoi cittadini con un video-messaggio. La prima comunicazione che il sindaco ha dato è sul numero dei positivi per infezione da Sars-CoV2 a Siena: “sono in aumento di quattro unità-afferma-. Uno è stato trovato positivo nel territorio comunale, tre invece sono alle Scotte. Il totale dei positivi è 87”.

De Mossi è poi passato all’analisi dei controlli di ieri della Polizia Municipale “195 le autocertificazioni acquisite, e nessuna sanzione accertata – continua-. Verifiche effettuate in 35 esercizi commerciali, tra supermercati, farmacie e tabaccherie non sono risultate infrazioni. Si sono levati in volo 7 droni”, dice il sindaco che ha poi ricordato che con la Regione “c’è una collaborazione ed ora inizierà un programma che si chiama “Una visita a…”. Stasera si parte con i Magazzini del Sale con la mostra del pittore Talani( si potrà vedere sui canali social del Comune ndr.). E’un lavoro per superare la noia lo stress e l’inattività.

“La Biblioteca degli Intronati ha inserito una serie di video su Ciampolo di Meo degli Ugurgieri, il primo che ha volgarizzato l’Eneide. Inoltre faremo dei filmati per permettere di visitare la biblioteca e i suoi tesori”, sottolinea De Mossi che ricorda che ” è stato attivato un sistema di abbonamento online per i prestiti dei libri”. Il sindaco ha concluso rivolgendosi nuovamente ai cittadini. “i vostri comportamenti virtuosi stanno permettendo a tutti noi di superare questa follia generata da questo virus. A Siena la responsabilità e il civismo si rivelano vincenti. Speriamo di dare un dato in calo la prossima settimana”.

Marco Crimi