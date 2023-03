Comune, riapre il parco Norma Cossetto

Concluse le operazioni di sistemazione del parco Norma Cossetto a Siena. Lo spazio verde riaprirà domani pomeriggio, giovedì 23 marzo. E’ di oltre trentamila euro la cifra stanziata dall’amministrazione comunale per gli interventi di potatura e di sostituzione negli spazi che sono stati valutati e monitorati dal Comune dopo il fonogramma pervenuto dai Vigili del Fuoco che, di fatto, ha portato alla chiusura.

“Riapriamo finalmente – sottolinea l’assessore alle aree verdi del Comune di Siena Silvia Buzzichelli – in piena sicurezza uno spazio importante per il quartiere e per tutta la città, utilizzato da famiglie, anziani e bambini, oltretutto in vista delle stagioni più calde. Abbiamo accorciato il più possibile i tempi, dovendo rispettare tutte le normative e l’iter previsti in questi casi, da quando cioè ci è arrivato il fonogramma dei Vigili del Fuoco che, dopo la segnalazione di un cittadino, ci ha obbligato a chiudere questo spazio e incaricare un agronomo di effettuare tutte le valutazioni. Sono stati esaminati tutti e settantaquattro alberi di pinus pinea posti nell’area di piazza Amendola. Lo spazio è adesso in piena sicurezza e torna a disposizione della comunità senese”.