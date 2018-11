Comune di Siena: si cercano supplenti per le scuole d’infanzia

Il comune di Siena ha indetto una selezione, per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di supplenze nelle scuole d’infanzia comunali nel profilo di “Istruttore Didattico Scuola Infanzia”.

La graduatoria risultante al termine della procedura verrà utilizzata in subordine alle graduatorie già approvate con decreto dirigenziale a seguito di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato, e con decreto dirigenziale per assunzioni a tempo determinato.

Le domande, redatte secondo il modello predisposto e corredate dalla fotocopia di un documento di identità valido, devono essere indirizzate al Comune di Siena, Piazza Il Campo n. 1 – 53100, e inviate, entro il prossimo 3 dicembre, a mezzo posta (non farà fede il timbro postale), tramite posta certificata all’indirizzo [email protected], oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo (Piazza Il Campo, 1) aperto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30.

Gli avvisi pubblici e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili, oltre che all’Albo Pretorio on line, all’indirizzo internet www.comune.siena.it/IlComune/Gare Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi/Bandi e Avvisi/Avvisi e Bandi in pubblicazione.

Le informazioni possono essere richieste al Servizio Personale (Piazza Il Campo, 1) ai numeri 0577 292183 – 2184 – 2185 – 2186.