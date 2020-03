Comune di Siena: accesso ai servizi demografici solo su appuntamento

Una normativa che entrerà in vigore a parte da oggi: i servizi demografici saranno accessibili solo ed esclusivamente su appuntamento. Tutto questo per evitare assembramenti di persone, oppure, per evitare il meno possibile contatti con altre persone. Gli orari saranno: 9-13 dal lunedì al venerdì, e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Gli appuntamenti possono essere richiesti tramite assistente virtuale Caterina, raggiungibile dalla home page del Comune, nell’apposita icona in basso a destra, oppure al link: http://servizi.comune.siena.it/Appuntamenti/

Le informazioni e la modulistica utile per la maggior parte delle necessità sono reperibili all’indirizzo https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi-Demografici.