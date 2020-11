Comune di Siena, rilascio carte d’identità e certificati: uffici sospesi dal 23 al 27 novembre

Per far fronte e rispettare le norme imposte dal Dpcm, il Comune di Siena informa che l’ufficio centrale anagrafe, in via Salicotto, 6, sospenderà il rilascio delle carte d’identità e dei certificati dal 23 al 27 novembre. L’attività verrà ripresa a inizio dicembre, tutti gli appuntamenti verranno spostati in automatico.

Inoltre, a partire dal 1° dicembre gli uffici saranno aperti al pubblico nei giorni di martedì e giovedì, e riceveranno esclusivamente su appuntamento, prenotabile online sul sito del Comune al link http://servizi.comune.siena.it/Appuntamenti/index.php , confermato solamente per esigenze urgenti e indifferibili.

La normale certificazione si può ottenere registrandosi al link https://serviziweb.comune.siena.it/jdemografici/?utm_source=Comune%20di%20Siena&utm_medium=website&utm_campaign=/Servizi-Online .

Si ricorda, inoltre, che la validità delle carte di identità scadute o in prossima scadenza è stata prorogata al 30 aprile 2021.