Comune di Siena: parcheggio ‘Il Campo’ aperto solo per abbonati e residenti di Romana e Tufi

Fino al 25 giugno via Pier Andrea Mattioli sarà chiusa al transito per la sostituzione del manto stradale. I veicoli autorizzati al transito in Ztl dai varchi di Porta Tufi e Fontanella e solo gli abbonati al parcheggio Il Campo, dovranno entrare dal varco Sperandie e uscire dal varco San Marco.

Il parcheggio ‘Il Campo’ sarà aperto solo per gli abbonati e ai veicoli con permesso Ztl residente dei settori n. 2 Romana e n. 3 Tufi, chiuso per tutti gli altri utenti compresi i titolari di carta Sostapay. Si ricorda che è vietato sostare nel parcheggio in struttura con più veicoli contemporaneamente, sostarvi con un’auto e mettere il permesso in un’altra per entrare o sostare in Ztl.

Inoltre il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha emesso un’ordinanza che, in ottemperanza delle norme anti Covid-19, vieterà l’accesso a tutti gli impianti sportivi comunali fino al 17 maggio. Rimarranno chiusi il campo scuola in Viale Avignone, il velo-pattinodromo a Siena Nord località Acquacalda e tutti gli altri impianti sportivi nel territorio comunale, comprese le piste polivalenti.

In tutte le strutture, a gestione pubblica o privata, sono consentite, previa richiesta scritta, esclusivamente le sessioni di allenamento di atleti professionisti, e non, di discipline sportive individuali riconosciute di interesse nazionale dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dal Cip (Comitato Italiano Paralimpico) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a giochi olimpici o manifestazioni nazionali e internazionali.

Tali attività dovranno essere praticate a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché in conformità alle specifiche linee guida, in corso di elaborazione da parte dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, sarà vietato l’uso degli spogliatoi se quest’ultimi non saranno in grado di garantire le norme relative al distanziamento interpersonale previste per le attività sportive.