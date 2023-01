Comune di Siena, oltre ventimila euro di contributi alle società sportive

Oltre ventimila euro di contributi per iniziative in ambito sportivo. E’ il contenuto di due delibere approvate dalla giunta comunale nella seduta di oggi, lunedì 30 gennaio, su proposta dell’assessore allo sport Paolo Benini.

Sono stati riconosciuti contributi a Siena Baseball Club (1.500 euro per attività promozionale del gioco del baseball nelle scuole primarie del Comune di Siena); Mens Sana 1871 sezione pattinaggio corsa (700 euro per l’organizzazione di eventi per la valorizzazione del pattinodromo dell’Acquacalda); San Miniato asd (6.000 euro per iniziative sportive in occasione dell’evento “Il calcio: esperienze, novità e confronto”); Siena Nuoto Asd (5.000 euro in occasione del meeting interregionale “Ventesimo trofeo Città del Palio”); Uisp Atletica Siena (500 euro per la terza edizione “High Jump Siena”); Cus Siena (per le gare di scherma stagione sportiva 2022/2023). A questi contributi si unisce l’autorizzazione all’organizzazione dell’ottava edizione della “Terre di Siena Ultramarathon” nei giorni 25 e 26 febbraio, manifestazione organizzata da Uisp Siena che prevede, oltre a partenza e arrivo della manifestazione da Piazza del Campo, anche l’utilizzo di alcuni spazi per eventi collaterali e il contributo fino a un massimo di 5mila euro.

“Su richiesta delle varie società – spiega l’assessore Benini – abbiamo accordato questi contributi riconoscendo l’attività di queste società sul territorio, importante sia dal punto di vista sportivo che sociale. In alcuni casi diamo contributi anche per manifestazioni che hanno importanti risvolti sul territorio, perché portano in città atleti, società e famiglie e funzionano da volano anche economico e turistico. Si tratta di contributi che si aggiungono a quelli erogati al mondo sportivo per il caro bollette”.