Comune di Siena, nuovi interventi nelle scuole. Oltre un milione e ottocentomila euro grazie a fondi Pnrr

Via libera ai nuovi interventi nelle scuole comunali di Siena. Quasi due milioni di euro per interventi nei plessi dell’infanzia “Acquacalda” e “Santa Marta” e nella primaria “Simone Martini”. L’approvazione dei progetti esecutivi dei lavori, per un totale di 1.840.000 euro, e finanziati grazie ai fondi Pnrr NextGenerationEu, è arrivato dalla giunta riunitasi lunedì 5 dicembre.

“Questa è la dimostrazione della capacità dell’amministrazione – ha spiegato l’assessore all’edilizia scolastica Paolo Benini – non solo di intercettare risorse da investire ma di saperle spendere nei tempi e nei modi migliori sfruttando quelli che sono i fondi Pnrr”.

Tre gli interventi previsti, tutti inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, che nello specifico riguardano: l’efficientamento energetico per il plesso che ospita la scuola dell’infanzia Santa Marta in via Nazareno Orlandi la cui spesa complessiva è di 400.000 euro. L’adeguamento antisismico della materna Acquacalda in via Violante di Baviera, per la stessa cifra di 400.000 euro. Ed infine, i lavori, anch’essi di adeguamento antisismico, della primaria Simone Martini in via Duccio Boninsegna per 1.040.000 euro.

“La riqualificazione degli edifici scolastici – ha sottolineato l’assessore Benini – e la loro messa in sicurezza è, per noi, di interesse prioritario rispetto anche agli altri edifici strategici di proprietà comunale, dal momento che sono luoghi che accolgono ogni giorno i nostri ragazzi”. Affermando che “al netto di imprevisti, l’impegno, anche sulla base dei contratti e delle gare d’appalto, è quello di riportare tutti nelle proprie scuole d’origine in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico e quindi verosimilmente per settembre”.