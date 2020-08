Comune di Siena, modifiche alla viabilità in Piazza Rosselli

A causa dei lavori alla rete fognaria in Piazza Rosselli, dalle 9 di domani saranno applicati delle modifiche alla viabilità. In particolare sarà vietato l’accesso a tutti i veicoli, ad eccezione del servizio postale, Sei Tosca. Ai mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate la corsia sarà deviata su quella del passaggio taxi.

Per i servizi di trasporto pubblico effettuati con autobus è stata organizzata una nuova modalità di fermata: le linee urbane ed extraurbane del Trasporto Pubblico Locale fermeranno nelle aree provvisorie allestite in viale A. Sclavo dopo la sede delle Poste; le linee di lunga percorrenza Siena-Follonica, Siena-Fiumicino e Siena-Castiglione della Pescaia-Principina si origineranno dal Terminal bus di via Riccardo Lombardi (per ulteriori informazioni consultare il sito dell’azienda Tiemme); le autolinee nazionali Flixbus, Eurobus, Marinobus, Zampetti, Sais Traporti, i servizi sostitutivi di Trenitalia e il Freccialink fermeranno agli stalli 1 e 5 del Terminal bus di viale Lombardi fino al 13 settembre.