Comune di Siena: la gestione delle entrate affidata alla Siena Parcheggi

L’assemblea consiliare nella seduta odierna ha approvato la gestione diretta delle entrate proprie del Comune, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025, con il modello “in house providing”, tramite Siena Parcheggi. Per questo è stata approvata un’integrazione all’oggetto sociale della società, e avviate le procedure per la realizzazione e gestione del nuovo servizio di riscossione.

<<Si tratta – come ha illustrato l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – di un modello organizzativo unitario per la gestione delle entrate che risponde ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, già adottato con successo in varie realtà locali. Un’operazione prevista nel DUP 2019-2021, approvato dal Consiglio lo scorso febbraio, e fra gli obiettivi strategici della prima fase del mandato amministrativo.

Le principali criticità di funzionamento del ciclo delle entrate che riguardano gli uffici tributari degli enti locali sono: il ridotto numero di unità di personale rispetto al carico di lavoro e agli importi gestiti; l’utilizzo di soggetti esterni per la bonifica delle banche dati e per la conseguente emissione degli avvisi di accertamento; la limitata possibilità di ricorrere a nuove assunzioni, e la necessità di esternalizzazione delle banche dati con ridotta possibilità di controllo sulle stesse>>.

<<L’Amministrazione – ha proseguito – aveva commissionato un apposito studio di fattibilità per individuare la soluzione più idonea per la gestione delle entrate. Il modello organizzativo prescelto è quello che prevede l’affidamento in house dell’intero ciclo della riscossione a una società partecipata, al fine di garantire un effettivo miglioramento delle performance di riscossione.

Ciò consentirà di riportare il coordinamento e la supervisione dell’intero processo delle entrate in capo all’Ente; reperire maggiori informazioni sulla realtà economica del territorio grazie alla gestione dell’intero processo di riscossione delle entrate; espandere la base imponibile con possibilità di ridurre la pressione fiscale pro-capite, con il mantenimento di più alti flussi finanziari grazie all’attività di recupero dell’evasione, elusione e di riscossione del credito.

L’Amministrazione non ha ritenuto di procedere alla costituzione di una nuova società, ma di affidare la gestione del servizio a Siena Parcheggi, unica azienda totalmente partecipata e già soggetta al cosiddetto “controllo analogo” del Comune>>.

La competenza giuridica, gestionale e contabile della nuova modalità di gestione sarà effettiva dal prossimo 1° gennaio e la Giunta definirà le linee di acquisizione, trasferimento e gestione del personale.

Sarà costituito, a tal fine, un gruppo di lavoro sotto la direzione del Segretario Generale e composto dal dirigente della Direzione Risorse, da quello della Direzione Servizi, dal Presidente della Siena Parcheggi, integrato, se necessario, dal soggetto che ha realizzato lo studio di fattibilità

Siena Parcheggi, nella gestione del nuovo servizio, si occuperà: di entrate tributarie, quali Imu/Tasi, Tari e imposta di soggiorno; entrate patrimoniali e da servizi, come i canoni degli immobili, le rette scolastiche e degli asili nido, e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.