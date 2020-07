Comune di Siena: il Cnu dona oltre 700 tute protettive all’ospedale Le Scotte

Un gesto di grande generosità da parte del Cnu di Siena, Comitato Nazionale Universitario. Donate oltre 700, per la precisione 750 tute protettive all’azienda ospedaliero universitaria senese Santa Maria alle Scotte.

“Il Cnu di Siena ha promosso una donazione di tutti gli iscritti, finalizzata all’acquisto delle tute ad alta protezione – ha detto il professor Walter Gioffrè, presidente del CNU di Siena –: si tratta di un aiuto importante e concreto, specie in un momento in cui c’è grande difficoltà nel reperire questi dispositivi di protezione individuale stante l’emergenza Covid. È un atto di grande valore etico, perché unico esempio, negli ospedali italiani, di medici che si sono autotassati per i loro colleghi e per il personale sanitario. A testimoniare l’alto valore etico, la presenza del presidente dell’Ordine dei Medici di Siena”.

In rappresentanza del Cnu erano presenti il professor Gioffrè, il professor Stefano Gonnelli e il professor Giuseppe Botta, rispettivamente vicepresidente e tesoriere del Comitatato Nazionale Universitario senese. Hanno consegnato le tute in presenza del direttore generale Aou senese Valtere Giovannini, il professor Francesco Dotta, delegato alla sanità dell’Università di Siena, il presidente dell’Ordine dei Medici di Siena, Roberto Monaco, i responsabili dell’area Covid del policlinico Santa Maria alle Scotte, dottor Egidio Mastrocinque, professor Bruno Frediani e dottoressa Serafina Valente, oltre che il coordinatore infermieristico Angelo Nuzzo e la responsabile della Farmacia ospedaliera, dottoressa Maria Teresa Bianco.