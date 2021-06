Comune di Siena, è scontro aperto con la Soprintendenza: dopo Tirelli interviene Benini

“Soprintendenza, che entità austera”. Così l’assessore comunale all’Istruzione e lo Sport, Paolo Benini, interviene sulla diatriba Comune-soprintendenza scaturita da un post dell’assessore comunale al Turismo, Alberto Tirelli. La polemica nasce dopo che, domenica 13 giugno, i vigili del fuoco del comando di Siena sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza via Pantaneto dopo la caduta di alcuni calcinacci da palazzo Sozzini Malavolti. Un palazzo appartenente a una famiglia storica senese ormai fatiscente a detta del Tirelli: “In procinto di crollare del tutto”. Insomma, una struttura che poteva avere una sorte migliore, quantomeno evitabile, se non fosse, a detta degli assessori comunali, per i continui blocchi da parte della soprintendenza.

Così dopo Tirelli anche Benini attacca: ” Soprintendenza che entità austera. Intendersene al di sopra. Conservatori del conservato. Bello, mi piace! Calcinaccio invece è entità decadente. Come unire le due entità? Soldi! Chi li mette?”

Anche l’assessore comunale allo Sport interviene a sostegno del collega. Per il momento nessuna dichiarazione da parte della Soprintendenza.