In ottemperanza alle nuove normative imposte dal nuovo Dpcm, il Comune di Siena ha deciso di sospendere le due attività natalizie, ovvero la fiera di Santa Lucia e il mercato di Natale in Piazza del Campo. In più verranno posti restringimenti anche nei confronti dei mercati settimanali che si svolgono alla Lizza e in zona Petriccio, Taverne, Costalpino e San Miniato. Verranno infatti garantiti solo i banchi dedicati agli alimenti.