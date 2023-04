Comune di Siena, a fine maggio scadono i permessi Ztl-Aru

Il prossimo 31 maggio scadranno i permessi annuali ZTL ultra 70enni, minori fino a 6 anni, enti del Terzo settore (ETS), i permessi ZTL-ARU medici fiscali INPS e quelli ARU per ultra 70enni e minori fino a 6 anni.

I titolari dei permessi riceveranno un avviso di scadenza all’indirizzo e-mail, che hanno comunicato al momento del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione, come promemoria per non superare i termini ed evitare così sanzioni amministrative (multe).

La mancata ricezione della comunicazione online non esonererà alcun soggetto dall’obbligo di rinnovare il permesso entro la data di scadenza visto che si tratta di un semplice avviso di cortesia.

La domanda di rinnovo può essere presentata dal mese di aprile. Per i permessi annuali ZTL ultra 70enni, minori fino a 6 anni, enti del Terzo settore (ETS), il rinnovo sarà possibile esclusivamente online collegandosi al portale dell’Ente www.comune.siena.it e seguendo il percorso: “servizi online”, “Tutti” e infine cliccando “Accesso ZTL- Permessi annuali”.

Invece, per i permessi ZTL-ARU medici fiscali INPS e i permessi ARU per ultra 70enni e minori fino a 6 anni, occorrerà inviare la richiesta di rinnovo via email a [email protected] o pec a [email protected].

I modelli della domanda (mod. 8 ZTL-ARU permesso medici, mod. 13 ARU permesso ultra 70enni e minori fino a 6 anni) con le informazioni sono scaricabili dal sito www.comune.siena.it seguendo: “Aree tematiche”, “Polizia Municipale”, “Modulistica Polizia Municipale”.