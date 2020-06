Comune di Poggibonsi: al via le iscrizioni per il Centro Ricreativo Estivo

Sono già aperte le iscrizioni per il Centro Ricreativo Estivo del comune di Poggibonsi e lo saranno fino alle 12 del 19 giugno. Il Centro Ricreativo Estivo verrà gestito da Pleiades Cooperativa Sociale e sarà attivo dal 1 al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario 7.30-13.30. Saranno previste modalità per garantire accesso e uscita scaglionati, con fasce orarie differenziate che saranno comunicate alle famiglie. Possono essere iscritti i bambini residenti che abbiano un’età compresa fra i tre anni e i sei anni, più precisamente i bambini che hanno compiuto i tre anni e che nell’anno educativo 2019/2020 abbiano frequentato la scuola dell’infanzia. Non saranno ammessi bambini che nell’anno educativo 2019/2020 hanno frequentato la primaria o il nido d’infanzia. Le tariffe sono invariate e come sempre proporzionate alle fasce Isee di appartenenza. In caso di impossibilità per le famiglie ad attestare l’Isee 2020 a causa della emergenza epidemiologica, è possibile presentare l’Isee 2019. Verrà inoltre istituito un servizio di trasporto pubblico, qualora la domanda superasse il limite massimo consentito, ovvero 70 bambini, verrà stilata una graduatoria entro il 23 giugno.

“Ripartiamo in sicurezza con le attività del nostro centro estivo curate dalle Pleaides con un progetto educativo che sarà come sempre di qualità e che accompagnerà i bambini e le bambine per tutto il mese di luglio – dice l’assessore alle politiche educative Susanna Salvadori – Il progetto è in fase di definizione e l’organizzazione delle attività sarà chiaramente rimodulata sulla base delle norme e delle direttive che si sono susseguite in queste settimane. Vi saranno accessi e uscite scaglionati e una organizzazione in gruppi che dipenderà anche dal numero degli utenti. Per garantire la gestione ottimale del servizio ci muoveremo su due plessi, se necessario”.

Info e bando sul sito. Per ulteriori informazioni: [email protected]