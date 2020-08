Comune di Monteriggioni, oltre un milione di euro da investire sul territorio

Oltre un milione, per la precisione 1,5 milioni di euro da destinare al territorio di Monteriggioni, investimenti atti a migliorare il comune e tutte le frazioni. Questo è ciò che è emerso dopo l’approvazione degli assestamenti e degli equilibri di bilancio, chiudendo l’esercizio finanziario 2019 con 14,3 milioni di euro. Una grande liquidità da iniettare al territorio per riprendersi dalle fasi più acute del Covid-19.

Il rendiconto di gestione riferito al 2019 è stato illustrato dall’assessore al bilancio, Luca Rusci, che ha dettagliato la solidità del bilancio comunale con un avanzo di amministrazione pari a circa 14,3 milioni di euro composto da 8,3 milioni di euro accantonati, 1,1 milioni di euro vincolati, 1,6 milioni di euro destinati a investimenti e una parte disponibile pari a circa 3,2 milioni di euro. Il documento è stato approvato con il voto favorevole del gruppo consiliare “Centro Sinistra per Monteriggioni Andrea Frosini Sindaco”, il voto contrario di “Per Monteriggioni Raffaella Senesi Sindaco” e l’astensione del gruppo consiliare “Per Giardini Sindaco”.

All’interno dell’approvazione di bilancio ha parlato anche l’assessore ai lavori pubblici Paola Buti, facendo sapere come il Comune in questo periodo avesse potuto lavorare poco, a causa dell’emergenza sanitaria che non ha reso possibile nessun tipo di lavoro. Il Comune, però, non si ferma, ecco quindi pronti 1,5 milioni che verranno investiti in opere per il territorio comunale di Monteriggioni e per tutte le frazioni.

Altri punti. Il consiglio comunale ha dato, inoltre, il via libera all’unanimità alla convenzione con il Comune di Castelnuovo Berardenga per la gestione condivisa dei servizi di trasporto e mensa scolastica per i plessi scolastici di Quercegrossa (scuola dell’infanzia “Pinocchio” e scuola primaria “I. Calvino”). Approvazione unanime anche per la rimozione, a titolo oneroso, dei vincoli convenzionali nell’area Peep in località Castellina Scalo, Lotto Q, e per la convenzione per il completamento degli interventi di trasformazione urbanistica dell’area TU7, in via Quercebella, a Uopini.