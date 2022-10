Compie 50 anni: il regalo è una raccolta fondi in favore della Pediatria delle Scotte

Bellissima iniziativa da parte di Valeria Sebastiani che, in occasione del suo 50esimo compleanno, ha organizzato una raccolta fondi per l’associazione Insieme per i Bambini onlus, che opera a supporto della Pediatria dell’azienda ospedaliero universitaria senese e la cui presidente è Maddalena Cioni. Alla consegna della donazione da parte della signora Sebastiani ha partecipato il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria dell’Aou Senese insieme al personale del reparto, alla coordinatrice infermieristica Caterina Caliani, oltre al direttore amministrativo, la dottoressa Maria Silvia Mancini.

“È particolarmente nobile il gesto della signora Valeria – dichiara il professor Grosso –: pensare alle necessità dei piccoli pazienti e quindi sostenere l’Associazione Insieme per i Bambini e la Pediatria del nostro ospedale per festeggiare un compleanno è veramente ammirevole”.