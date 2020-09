Commissione d’inchiesta su morte David Rossi, a dicembre il voto in parlamento

La Camera dei deputati sarà chiamata a votare a dicembre sull’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi. La commissione finanze oggi ha dato un’accelerata alla calendarizzazione sula proposta del deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto. Il quale dichiara: “L’istituzione della commissione d’inchiesta per la morte di David Rossi avrà un iter breve con un termine per gli emendamenti previsto già per il prossimo mercoledì in commissione finanze così che poi il testo possa arrivare in aula. Registriamo con favore, ancora una volta, che si tratta di un’iniziativa condivisa da tutti i gruppi e che merita di andare avanti il più velocemente possibile. Questo dimostra che il parlamento sa rispondere in tempi più che ragionevoli di fronte a proposte ben accolte nel merito a prescindere dai simboli di partito. Ringrazio infine il presidente Marattin ed il collega Osnato, assieme a tutti i gruppi presenti”. Se arriverà un voto favorevole la commissione d’inchiesta potrà essere operativa già nei primi mesi del 2021.