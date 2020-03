“Mio marito lavora al supermercato come in una trincea, fate la spesa solo se necessario”

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di una nostra lettrice

“Ora voglio dire quello che penso.. .Mio marito lavora in un supermercato, fa il macellaio…Lui è i suoi colleghi sono in trincea, anche loro…Solo che non sono medici, non sanno a cosa vanno incontro, non conoscono il Sign. CoronaVirus….Hanno paura, tanta… Ma sono lì… chi dietro al banchino del pesce, chi dietro a quello della carne, chi (forse i più esposti) alla cassa… Ora io mi chiedo, tutti i giorni andate a fare la spesa… penso che avete portato via anche gli intonaci dei supermercati… magari vi siete anche risentiti perché vi hanno fatto qualche osservazione… A voi che avete preso il supermercato come la vostra ora d’aria giornaliera… abbiate rispetto per chi a casa non ci sta per assicurarvi i beni di prima necessità.. non andate a fare la spesa perché vi manca una stronzata… andate a fare la spesa solo se avete necessità…Li vorrei vedere i vostri frigoriferi e le vostre dispense.. vorrei vedere quanti sono vuoti…Loro sono lì per assicurarvi un servizio, non esponeteli a un rischio ancora più grande di quello che corrono tutti i giorni per stare a lavoro…ANDATE A FARE LA SPESA SOLO SE È NECESSARIO!!!PENSATECI E ABBIATE BUON SENSO!”.