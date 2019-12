Commercio del caffè in nero: numerose attività commerciali scoperte tra Valdorcia e Valdichiana

Almeno una decina di attività commerciali, tra Valdorcia e Valdichiana, sono state scoperte dalla guardia di finanza a margine di segnalazioni pervenute nell’ambito della commercializzazione all’ingrosso del prodotto in totale evasione d’imposta a commercianti che, a loro volta, lo rivendevano al dettaglio eludendo le maglie del fisco.

Le attività commerciali che approvvigionavano di caffè “in nero”, nei confronti delle quali i finanzieri hanno presunto e contestato le vendite in evasione dell’imposta sui redditi e dell’Iva, dapprima relativamente ai periodi d’imposta in scadenza e, proprio in questi giorni, provvedendo per le annualità dal 2015 al 2019.

I soggetti saranno tutti segnalati all’ufficio finanziario competente per l’avvio delle conseguenti procedure sanzionatorie e di recupero a tassazione di quanto dovuto.