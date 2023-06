Come scegliere una cassaforte per la propria abitazione

Acquistare una cassaforte per proteggere i beni più preziosi all’interno della propria abitazione ma anche di un albergo, un B&B, una attività commerciale: un aspetto importante che parte dalla valutazione di fattori soggettivi a seconda delle esigenze di sicurezza. E prima di capire quale cassaforte acquistare è bene valutare a fondo proprio le proprie necessità.

Al primo posto ci si deve chiedere: quali oggetti si desidera proteggere e quanto sono preziosi? Si potrebbe avere esigenza di mettere al sicuro gioielli di famiglia, documenti importanti, denaro contante o persino armi da fuoco. Determinare il valore dei beni che devono essere protetti aiuterà a capire quale livello di sicurezza è necessario.

Tipologie di casseforti

Sono tanti i modelli di casseforti presenti sul mercato, ognuno con le sue caratteristiche uniche. Nello specifico le tipologie di casseforti sono:

Cassaforte a muro: Queste casseforti vengono montate direttamente all’interno delle pareti e sono nascoste alla vista. Offrono una discrezione maggiore e possono essere una scelta ideale se si desidera nascondere la cassaforte ad occhi indiscreti. Cassaforte a pavimento: Come suggerisce il nome, le casseforti a pavimento vengono installate nel pavimento della propria abitazione. Sono robuste e offrono un’elevata protezione. Tuttavia, richiedono una pianificazione accurata per l’installazione e potrebbero non essere adatte a tutti gli ambienti. Cassaforte portatile: Le casseforti portatili sono progettate per essere trasportate facilmente e possono essere fissate a un supporto solido. Sono ideali se si desidera spostare la cassaforte da un luogo all’altro o se si viaggia spesso e si ha la necessità di portare con sè oggetti di valore. Cassaforte a incasso: Queste casseforti vengono installate all’interno di mobili o pareti e possono essere nascoste in modo discreto. Sono una scelta popolare per chi cerca un compromesso tra sicurezza e estetica.

Aspetti da valutare in fase di scelta

Detto dei modelli di casseforti presenti sul mercato, quali sono gli aspetti da prendere in considerazione in fase di scelta? Il primo, già trattato, è legato alla singola necessità, quindi si deve considerare la caratteristica di resistenza: nello specifico dovrebbe essere valutato ad esempio il grado di resistenza al fuoco, il tipo di sistema di bloccaggio utilizzato dalla cassaforte, lo spessore delle pareti e il materiale in cui la cassaforte è realizzata, la tipologia di ancoraggio.

Una volta che si ha un’idea chiara delle proprie esigenze di sicurezza e delle caratteristiche della cassaforte, è consigliabile consultare le recensioni online, leggere quindi le esperienze di altri utenti che hanno acquistato una cassaforte simile e considerare i loro feedback.