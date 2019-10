Come in cielo, così in terra: ultimo weekend per godere delle meraviglie del pavimento del Duomo

Oggi e domani l’occasione sarà imperdibile, questo weekend infatti è l’ultimo disponibile per andare a visitare il pavimento del Duomo (link qui) prima della fine della scopertura che sarà, lo ricordiamo, lunedì 28 ottobre. Durante l’estate e nelle prime settimane d’autunno l’Acropoli senese ha accolto migliaia di turisti da ogni parte del mondo arrivati per poter ammirare il magnifico pavimento a commesso marmoreo, frutto di cinquecento anni di espressione artistica. Ma per quest’anno inoltre è stata offerta anche una seconda possibilità per chi vuole godere della bellezza della nostra Cattedrale: sono state infatti quattro le date per leggere il Pavimento. Quattro eventi che hanno visto la partecipazione di tanti curiosi e il cui obiettivo era quello di approfondire alcune tematiche “illustrate” nel celebre tappeto marmoreo, questo è stato un modo per vivere un’esperienza ancora più viva.Il pavimento del Duomo sarà aperto dalle 10.30 alle 19 il sabato e dalle 9.30 alle 18 la domenica.