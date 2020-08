Colto da un malore e trovato morto in albergo, tragedia a Chianciano. I soccorritori del 118 sono intervenuti alle 3.30 di questa notte, sono chiamati dalla portineria dell’Hotel Elena a Chianciano, che allertava per un malore improvviso di un signore 55enne straniero (m, ospite dell’albergo.Sono stati allertati anche i carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è stato constatato il decesso.