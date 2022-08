Colti in flagranza di reato al supermercato, tre borseggiatori arrestati

I fatti si sono consumati in due supermercati di Montepulciano, quando alcune signore hanno denunciato ai carabinieri il furto di alcuni oggetti contenuti all’interno delle loro borse. Immediato l’intervento dell’Arma che, grazie all’aiuto delle immagini registrate dalla videosorveglianza, hanno potuto identificare i soggetti. Le rapine erano semplici e avvenivano durante il giorno. I due malviventi aspettavano che la persona si distraesse per intrufolarsi all’interno delle borse per saccheggiare il bottino. Grazie alle telecamere i carabinieri della compagnia di Montepulciano sono riusciti a fermare i due uomini. Si tratta di tre sudamericani tra i 38 e i 45 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali.

Una volta fermati gli individui, i carabinieri hanno provveduto alla perquisizione del veicolo con il quale si spostavano, trovando alcuni oggetti utilizzati per furti con scasso. Per i due è scattato immediatamente l’arresto, poiché trovati in flagranza di reato, adesso toccherà alla Procura della Repubblica di Siena, comminare la pena più idonea.