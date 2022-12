Colle Val d’Elsa. Lavori di riparazione in via Venti settembre, divieto di sosta e di transito

Per poter mettere in sicurezza un tratto di via XX Settembre dal civico 22 al civico 34 ed eseguire una riparazione, con lavori di scavo al centro della carreggiata da parte dell’azienda Centri Gas Siena, è istituto divieto di sosta e di transito dalle ore 8 di martedì 27 dicembre fino a venerdì 30 dicembre 2022. In particolare, dalle ore 8 di martedì 27 dicembre 2022 fino a venerdì 30 dicembre 2022, e comunque fino a termine dei lavori, la sosta veicolare è vietata per tutti i veicoli, con obbligo di rimozione forzata, negli spazi antistanti i civici dal 22 al 34. Il transito veicolare è vietato per tutti i veicoli; dei divieti, sono esentati unicamente i veicoli utilizzati per lo svolgimento dei lavori. La viabilità in uscita dal centro storico sarà deviata su via Gracco del Secco dove sarà organizzato un doppio senso di circolazione fino all’intersezione con via di Portavecchia. Per consentire la deviazione dalle ore 8 di martedì 27 dicembre e comunque fino al termine dei lavori nel tratto di via Gracco del Secco compreso tra il civico nr 4 e il civico 42, la sosta veicolare è vietata per tutti i veicoli con obbligo di rimozione forzata su ambo i lati. Nel punto di intervento, il transito pedonale potrà essere momentaneamente precluso.