In Provincia di Siena il servizio di emergenza urgenza 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto alle 23.25 per soccorrere un minore ferito a Colle val d’Elsa a causa dello scoppio di un petardo. Alle 00.45 un altro minore è stato ricoverato a Nottola dopo una rissa tra coetanei a Torrita in codice 1.