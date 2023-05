Colle val d’Elsa: dalla prossima settimana necessaria la 6Card per aprire i nuovi cassonetti ad accesso controllato

Prosegue il percorso di riorganizzazione della raccolta rifiuti a Colle val d’Elsa. Dopo i primi mesi in cui i contenitori ad accesso controllato sono stati “aperti”, da martedì 23 maggio i nuovi cassonetti saranno accessibili esclusivamente con la 6Card.

“Si tratta di un passaggio fondamentale del percorso di riorganizzazione avviato lo scorso giugno – commenta l’assessore all’ambiente Grazia Pingaro – e sono sicura che i cittadini sapranno rispondere al meglio, la nostra comunità è molto attenta a queste tematiche. Lo dimostrano i dati della raccolta differenziata che, secondo le ultime proiezioni, arriva già oggi quasi al 60%. Invito tutti a seguire le regole e a conferire correttamente i propri rifiuti, per il rispetto dei propri concittadini e del nostro territorio”.

Dal 23 maggio sarà dunque necessario avere la 6Card per conferire i rifiuti. Chi ne fosse ancora sprovvisto, deve ritirarla gratuitamente presso la stazione ecologica di via delle Lellere, aperta martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 8:30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Lunedì, venerdì e sabato dalle 8:30 alle 12. Con le stesse modalità è possibile, per gli utenti serviti da porta a porta che ancora non hanno la dotazione, ritirare il kit di mastelli e sacchi. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, può incaricare una persona di fiducia con una delega scritta. Gli utenti non iscritti al ruolo dovranno prima regolarizzare la propria posizione presso l’ufficio Tari del Comune.

Per maggiori informazioni: seitoscana.it/comuni/colle-di-val-delsa/raccolta-rifiuti o numero verde Sei Toscana 8000127484. È a disposizione di tutti i cittadini anche un video-tutorial che spiega, passo per passo, come utilizzare i contenitori ad accesso controllato.