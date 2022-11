Colle Val d’Elsa, approvato intervento da 225mila euro per il Ponte dei Sospiri

Approvato dalla Giunta comunale il progetto definitivo, esecutivo di manutenzione straordinaria del Ponte di via delle Casette, Ponte dei Sospiri, opera finanziata in parte con risorse del Pnrr. Attualmente il ponte manifesta evidenti segni di degrado superficiale nella finitura del manto bituminoso, nelle spallette, in alcuni punti del rivestimento dei fianchi in blocchi lapidei squadrati ma, soprattutto, nella volta a mattoni.

Il ponte attraversa il vecchio tracciato ferroviario Colle-Poggibonsi. I lavori cominciarono nel 1884 e l’apertura si tenne il 29 marzo dell’anno seguente. La struttura portante del ponte è costituita da una volta a tre teste in mattoni che poggia su due piedritti in pietra. I fianchi del ponte sono anch’essi in pietra squadrata e le spallette in muratura di pietrame irregolare sormontata da una cimasa in blocchi lapidei. Il piano stradale è a schiena d’asino, per seguire il profilo della volta, asfaltato.

“Un ulteriore intervento di riqualificazione che, insieme a quello relativo all’ex binario morto, contribuirà al miglioramento e alla fruibilità della parte bassa della città – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi -. Un intervento che per la sua progettualità ha potuto attingere ai fondi del Pnrr e che rientra nel piano di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti della nostra città su cui l’attenzione dell’Amministrazione comunale rimane sempre alta”.

L’intervento di manutenzione straordinaria, del valore complessivo di 225 mila euro, si svilupperà in quattordici fasi e avrà una durata complessiva, salvo imprevisti, di 60 giorni.