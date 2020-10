Colle, al via la didattica a distanza per il San Giovanni Bosco e il Cennini

Dopo la notizia che sei classi di due istituti di Colle Val d’Elsa sono stati messi sotto isolamento domiciliare nel Comune è stato si apprende è stato disposto l’utilizzo della didattica a distanza per tutte le classi l’istituto San Giovanni Bosco e per il Cennino Cennini per una settimana: da domani, sabato 24 ottobre fino al 31 ottobre 2020. “I docenti di tutte le classi ,compreso il corso serale, avranno cura di attivarsi con i propri alunni nel rispetto dell’orario giornaliero delle lezioni previsto per domani sabato 24 ottobre e per l’intera settimana dal 26 al 31 ottobre 2020”, scrive in un messaggio sul sito delle due scuole il dirigente scolastico Marco Parri.