Coldiretti Siena elegge il nuovo presidente: Giacomo Neri

Con votazione unanime, Giacomo Neri è il nuovo presidente di Coldiretti Siena.

Questo quanto sancito dall’assemblea generale convocata con un ordine del giorno che dà un nuovo slancio all’associazione e ne scrive una nuova pagina dopo oltre cinque anni di commissariamento.

“Sono orgoglioso ed emozionato – commenta il nuovo presidente, Giacomo Neri -. Siena rappresenta la storia, la cultura, vanta un patrimonio inestimabile anche da un punto di vista enogastronomico. Ed è bello occuparsi del proprio territorio, questo ti permette di andare in giro per il mondo ed eccellere ovunque. Adesso navighiamo in una situazione di difficoltà e di insicurezza ma noi siamo contadini e chi fa il contadino deve sempre pensare positivo, guardare avanti, seminare e attendere i frutti, con lavoro e con ottimismo. Andiamo avanti, ci impegniamo al massimo partendo dall’orgoglio di provenire da un territorio magico, invidiato da tutti”.

Il direttore Simone Solfanelli saluta con entusiasmo la novità: “Mi sento grato ed onorato che il presidente di Coldiretti Siena sia Giacomo Neri, mi sento fortunato ad avere un consiglio direttivo fatto da grandi imprenditori che rappresentano le eccellenze della provincia di Siena. Siamo pronti a collaborare in maniera totale per il futuro di Coldiretti Siena”.

Per Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Toscana ma che negli ultimi due anni ha ricoperto anche l’incarico di delegato confederale per Siena, “E’stata una grande soddisfazione aver riconsegnato la federazione, di cui ero delegato da ottobre 2018, ai legittimi proprietari: i soci di Coldiretti Siena. La figura di Giacomo Neri non si discute – sottolinea-, ha saputo diventare un grande imprenditore e sarà anche un grande presidente per una federazione, quella di Siena, che merita di riposizionarsi nel posto che le compete all’interno della Coldiretti nazionale”.